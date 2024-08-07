В прошедшем июле московский «Спартак» пополнил молодой вингер Игорь Дмитриев. А спустя пару недель после трансфера «красно-белые» официально отдали футболиста в аренду. Эту новость подтвердили в пресс-службе «Крыльев Советов». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон. В новой команде Дмитриев взял себе 28-й игровой номер.

Напомним, что последним клубом в карьере Дмитриева до перехода в «Спартак» был екатеринбургский «Урал». В нём за весь прошлый сезон он сыграл в 37 матчах и оформил две голевые передачи.

«Крылья Советов» на данный момент главный аутсайдер РПЛ. У команды по итогу первых трёх туров ноль очков, плюс ещё одно поражение в Кубке России на групповом этапе.