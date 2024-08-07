Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в товарищеском матче с клубом Худякова

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав своей команды на вечерний товарищеский матч против австрийского «Штурма». В составе «Штурма» играет бывший голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков. Матч между командами начнётся в 19:30 по московскому времени.

К слову, Худяков тоже оказался в старте «Штурма» на грядущий поединок. Оба российских вратаря, напомним, уехали в европейские футбольные клубы этим летом. Сафонов покинул родной для себя «Краснодар». Конкурентом Матвея в «ПСЖ» за место в основе является итальянец, вратарь национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.