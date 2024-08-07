Инвестор «Химок»: «В новом сезоне точно не будем бороться за выживание»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов порассуждал о будущем команды. По его мнению, клуб избежит борьбы за выживание в недавно стартовавшем сезоне.

«Точно не будем аутсайдерами и точно не будем бороться за выживание. Зачем? У нас состав не тот. Точно будем в первой десятке», - говорит Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» в минувшие выходные одержали первую в новом сезоне РПЛ победу. Коллективу удалось обыграть в гостях казанский «Рубин» (3:2). С четырьмя очками турнирной таблицы химчане идут на шестом месте. Главным тренером «Химок» является испанец Франк Артига.