Гаджиев – об отстранении двух судей РПЛ: «Наше мнение более жёсткое»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил решение об отстранении арбитров Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева. Судей отстранили из-за плохой работы на недавнем матче российского чемпионата между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

«На самом деле, ошибок там гораздо больше, чем то, что рассматривала ЭСК РФС. Наше мнение более жёсткое – таких судей вообще нельзя допускать до РПЛ. Их нужно отстранить навсегда. Либо, пусть начинают судить во Второй лиге», - цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

По мнению Гаджиева, временное отстранение судьям не поможет, поскольку за один или два месяца они не научатся судить.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» проиграло дома «Пари НН» со счётом 0:1, пропустив гол с пенальти.