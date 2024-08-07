Газизов оценил решение об отстранении судей Бобровского и Шафеева

Арбитры Ян Бобровский и Рафаэль Шафеев, которые работали на недавнем матче Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» в поле и как ВАР соответственно, были отстранены от работы. Причина – низкий уровень судейства в прошедшем поединке.

Комментарий по поводу отстранённых арбитров дал Шамиль Газизов – генеральный директор «Динамо».

«Моё мнение, что такие неквалифицированные судьи не должны судить матчи. Мы довольны принятым решением. Мне кажется, Бобровский и Шафеев не должны судить. Они мешают футболу. Квалификация им не позволяет», - цитирует Газизова «Чемпионат».

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Динамо» смогло набрать два очка.