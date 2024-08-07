В агентстве Orange Group специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали новость об интересе «Крыльев Советов» к 20-летнему игроку обороны уругвайского «Хувентуда» Валентину Готье.

Ранее сообщалось, что самарцы сделали предложение латиноамериканской команде, однако получили отказ. Ожидается, что в ближайшее время «Крылья» сделают новое предложение по молодому футболисту.

«Да, всё действительно так. Переход возможен, если Крылья Советов улучшат свое предложение», - сказали нашему корреспонденту в агентстве.

«Крылья» замыкают турнирную таблицу нового сезона РПЛ по итогу трёх туров с нулём баллов.