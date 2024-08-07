Представитель Медины отреагировал на слухи о желании «Спартака» попрощаться с игроком

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник Хесус Медина входит в список игроков, от которых «Спартак» решил избавиться. Марат Хинчагов, исполнительный директор работающей с Мединой компании Ultimate Sports, дал комментарий на этот счёт.

«У компании Ultimate Sports нет информации по этому поводу. Более того, по нашей информации, главный тренер «Спартака» высоко оценивает работу Медины в тренировочном процессе и верит в него как в неотъемлемую часть коллектива», - цитирует Хинчагова «Чемпионат».

Хинчагов подчеркнул, что Медина настроен бороться за место в составе «Спартака». Обсуждать стратегию клуба и комментировать чужую работу он – исполнительный директор Ultimate Sports – не хочет.

«Спартак» в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги смог набрать шесть зачётных баллов.