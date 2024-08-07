Самарские «Крылья Советов» сделали предложение уругвайскому «Хувентуду» по переходу 20-летнего центрального защитника Валентина Готье. Как сообщает журналист Рамиро Сориа, российский клуб готов был заплатить 500 тыс. долларов за 60% прав на игрока.

Тем не менее, уругвайцы ответили отказом на первое предложение из России. Предполагается, что в скором времени самарцы улучшат его.

Напомним, что по итогу первых четырёх матчей нового сезона во всех турнирах у «Крыльев» четыре поражения. Самарцы размещаются на последнем месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги с нулём набранных баллов.