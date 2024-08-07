Габулов рассказал, при каком условии ЦСКА может бороться за чемпионство

Экс-игрок сборной России Владимир Габулов высказался о выступлении ЦСКА на старте сезона. После трёх сыгранных туров Премьер-лиги «армейцы» имеют семь зачётных баллов в своём активе. Команда Марко Николича сыграла вничью с «Ростовом» (0:0), а затем обыграла «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

«ЦСКА стал стабильнее. Армейцы преображаются. Если так и продолжится, можно рассчитывать на то, что ЦСКА поборется за чемпионство. Нападающие выступают удачно, но это заслуга всей команды», - цитирует Габулова «РБ Спорт».

Габулов также отметил тренерскую работу Марко Николича. По словам бывшего вратаря российской сборной, под руководством серба игроки развиваются.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 10 августа, - против «Краснодара».