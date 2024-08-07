Воспитанник «Динамо» Панюков ушёл в медиафутбол

Бывший форвард «Урала» и петербургского «Зенита», воспитанник московского «Динамо» Андрей Панюков станет игроком «Родины Медиа». Об этом сам Андрей сказал инсайдеру Ивану Карпову, чем тот поделился в своём телеграм-канале.

«Договор до конца года. Закончил ли я с большим футболом? Не знаю», - цитирует Панюкова инсайдер.

Последним клубом Панюкова на данный момент в профессиональной карьере был белорусский БАТЭ. Ранее за карьеру Андрей сменил свыше 10 команд, но больше всего запомнился как форвард екатеринбургского «Урала». В уральской столице он провёл три года карьеры – с 2019 по 2022.