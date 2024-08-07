Двое судей РПЛ отстранены от работы

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о нашумевшем матче Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». Как известно, после поражения 0:1 местная команда возмущалась по поводу судейства, в частности по поводу назначенного пенальти. С этого пенальти и был забит единственный гол.

«Качество судейства в матче нас не устроило. Арбитр и судья на ВАР не будут получать назначения на ближайшие матчи. Это тот редкий случай, когда ВАР не помог арбитру, а, наоборот, помешал», - заявил Каманцев.

Каманцев отметил, что первое вмешательство ВАР было ошибочным, и это задало тон всему матчу. Во втором случае главный судья уже не решился оставить в силе своё решение.

В поле на матче в Махачкале работал Ян Бобровский. В качестве ВАР трудился Рафаэль Шафеев.