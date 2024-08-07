«Это считалось предательством»: Газзаев вспомнил, как в 1977 году отказал иностранному клубу

Валерий Газзаев в своё время мог поиграть в Турции. По словам Газзаева, в 1977 году ему поступало предложение от стамбульского «Фенербахче». В то время Валерий Георгиевич выступал за «Локомотив».

«Я не мог себе этого позволить, потому что это считалось предательством, изменой родине. Мы так были воспитаны. И мне предложили полтора миллиона долларов за переход. Это был 1977 год. Я даже не рассматривал это», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Отметим, что сегодня, 7 августа, Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет. После игровой карьеры Газзаеву удалось хорошо проявить себя в тренерском ремесле. Так, например, в 2005 году под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Тогда в финале московские «армейцы» обыграли «Спортинг» из Лиссабона.