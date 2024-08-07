Стало известно, почему Дзюба не перейдёт в «Химки»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном приглашении бывшего форварда «Спартака» Артёма Дзюбы.

«У нас позиция нападающего укомплектована, с Дзюбой на нее будет перегруз, учитывая, что есть молодые игроки. Такой переход маловероятен», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

С февраля 2023 года Дзюба выступал за московский «Локомотив», но после окончания прошлого сезона «железнодорожники» не стали продлевать трудовой договор с 35-летним форвардом.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет два миллиона евро.