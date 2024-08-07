Вратарь «Зенита»: «Понимаем, что этот сезон – один из самых важных для клуба»

Вратарь Михаил Кержаков высказался об особенном настрое «Зенита», учитывая предстоящий год столетия. По словам футболиста, после непростого прошлого сезона подход к работе поменялся. Предстоящее столетие тоже накладывает свой отпечаток.

«Понимаем, что этот сезон – один из самых важных для клуба, ему исполнится 100 лет. Нельзя расслабляться, даже переоценивать старт сезона, когда мы всех побеждаем. Если чуть-чуть даже успокоимся, можем за это поплатиться», - цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, что в трёх стартовых турах Российской премьер-лиги «Зенит» отпраздновал три победы с общим счётом 13:0 (4:0, 4:0, 5:0).

Ближайший матч чемпионата «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против московского «Динамо».