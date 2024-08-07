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Песьяков не уверен, что «Крылья Советов» избегут борьбы за выживание

07 Августа 2024 • 17:39 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
11.08 17:30

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, есть ли уверенность, что команда избежит борьбы за выживание.

— Пока нет. У нас впереди матчи с «Факелом», Махачкалой и Нижним. После этих игр вернемся к этому вопросу, — цитирует Песьякова портал «РБ Спорт».

После трех сыгранных туров «Крылья Советов» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, не сумев набрать ни одного очка.

В четвертом туре РПЛ подопечные Игоря Осинькина примут «Факел». Игра между командами пройдет 11 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Песьяков

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