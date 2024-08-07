Песьяков не уверен, что «Крылья Советов» избегут борьбы за выживание

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, есть ли уверенность, что команда избежит борьбы за выживание.

— Пока нет. У нас впереди матчи с «Факелом», Махачкалой и Нижним. После этих игр вернемся к этому вопросу, — цитирует Песьякова портал «РБ Спорт».

После трех сыгранных туров «Крылья Советов» занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, не сумев набрать ни одного очка.

В четвертом туре РПЛ подопечные Игоря Осинькина примут «Факел». Игра между командами пройдет 11 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.