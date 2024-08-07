Волгоградский «Ротор» взял в аренду игрока подмосковных «Химок» Тимура Касимова. Молодой футболист будет выступать за клуб из Волгограда до конца сезона-2024/25.

Касимову 21 год, основная позиция новичка «Ротора» - левый вингер. Однако сыграть игрок атаки может как на противоположном фланге, так и в центре нападения.

Напомним, что по итогу прошлого сезона «Химки» вернулись в Российскую премьер-лигу после одного года отсутствия, заняв первое место в турнире. «Ротор» же вернулся в Мелбет-Первую лигу из Второй лиги А путём стыковых матчей. Тренирует волгоградскую команду Денис Бояринцев.