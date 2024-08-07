Лепёхин: «Спартаку» будет тяжело конкурировать с «Зенитом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«За чемпионство «Спартаку» будет тяжело конкурировать с «Зенитом», как и любой команде. Но надеюсь, что «Спартак» сможет побороться за медали», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

По итогам трех сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть баллов.

11 августа подопечные Деяна Станковича примут грозненский «Ахмат». Начало матча четвертого тура РПЛ запланировано на 20:00 по московскому времени.