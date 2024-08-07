Аршавин: «Я против премиальных за голевые действия»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о том, что Максим Глушенков за каждое голевое действие на поле получает один миллион рублей.

Комментируя информацию из прессы, Аршавин предложил порадоваться за Глушенкова, если ему и правда платят по миллиону за результативные действия. При этом экс-игрок «Зенита» отметил, что он против такого подхода.

«Честно, я против, чтобы футболистам платили премиальные за голевые действия. Почему? Защитникам же не платят», - цитирует Аршавина «РБ Спорт».

«Зенит» сейчас готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против московского «Динамо». Команды сыграют в субботу, 10 августа.