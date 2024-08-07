Михаил Кержаков объяснил, за счёт чего «Зенит» много забивает

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о выступлении команды на старте сезона. Как известно, в пяти прошедших матчах в июле-августе питерцы отпраздновали пять побед с общим счётом 20:2 (4:2, 4:0, 4:0, 3:0, 5:0). Кержаков связывает большое количество забитых мячей с высоким уровнем мастерства.

«Мы сейчас на ходу. Много забиваем, потому что исполнительское мастерство игроков «Зенита» высокое. Новички здорово влились в команду, себя проявляют. Макс Глушенков, сами видите, как играет», - цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа. Команда Сергея Семака в этот день будет принимать «Динамо» на своём поле.