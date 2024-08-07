Актюркоглу может зарабатывать в «Спартаке» 6,5 млн евро в год

Стали известны финансовые требования турецкого вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу.

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Галатасараем» трансфер 25-летнего игрока. Отмечалось, что «красно-белым» осталось договориться с Актюркоглу по условиям личного контракта.

Gala Haber сообщает, что Актюркоглу хочет зарабатывать чистыми четыре с половиной миллиона евро за сезон. При этом у игрока приличные запросы по бонусам — 10 тысяч евро за попадание в заявку на каждый матч, 5 тысяч за полностью проведенную игру, 3 тысяч за то, если он будет на поле 60 минут.

Кроме того, Актюркоглу хочет получить 100 тысяч евро за десять забитых мячей и столько же за десять голевых передач. Если будут выполнены оба условия, то сверху вингер хочет получить еще 300 тысяч евро.

Отмечается, что в случае чемпионства Актюркоглу намерен получить бонус 350 тысяч евро и еще 150 тысяч, если будет выигран Кубок России.

Сумма отступных в его контракте для клубов, играющих в Лиге чемпионов, должна составить 20 млн евро, подытожил источник.

В общей сложности Актюркоглу может заработать в «Спартаке» за один сезон почти 6,5 млн евро.