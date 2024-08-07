Алип обратился к фанатам «Зенита»

Защитник Нуралы Алип продлил контракт с «Зенитом». Новый трудовой договор связывает казахстанского футболиста с питерским клубом до середины 2028 года. После продления контракта у Алипа спросили, что бы он хотел сказать болельщикам.

«Спасибо тем, кто болеет и верит! И тем, кто сначала писал про меня нехорошие вещи, а потом стал поддерживать – тоже спасибо! Благодаря всем вам я становлюсь сильнее. Будьте с нами и верьте в команду!» - слова Алипа приведены на сайте «Зенита».

В настоящий момент «Зенит» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против московского «Динамо». Команды сыграют в субботу, 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.