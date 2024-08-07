Шалимов: «Угальде играет лучше Соболева»

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился комментарием о ситуации с форвардом команды Александром Соболевым.

Специалист заявил, что «Спартак» быстро вступает в отбор при потере мяча на чужой половине поля, а при такой игре Соболеву нет места на поле.

«В этой позиции Угальде играет пока лучше. Можно, конечно, костариканца двигать, как это делали Абаскаль и потом Слишкович, но это непродуктивно», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

При этом эксперт не считает Соболева плохим футболистом. Это качественный игрок, обладающий неплохой техникой, подытожил Шалимов.

В текущем сезоне Угальде забил четыре гола в четырех матчах во всех турнирах. Соболев же продолжает заниматься отдельно от команды.