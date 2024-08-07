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Боков проанализировал три стартовых тура РПЛ эксклюзив

07 Августа 2024 • 17:01 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги старта сезона РПЛ.

- Прошло три стартовых тура РПЛ. Что можно констатировать по итогам этих туров?

- Пока не стоит делать далекоидущих выводов, кроме того, что «Зенит» не теряет очки. Также у меня много вопросов вызывают результаты «Краснодара». А в целом все логично.

- Сможет ли кто-то бросить вызов такому «Зениту»?

- Конечно. Это только третий тур. ЦСКА, «Динамо» могут это сделать. Даже «Краснодар» может посоперничать с питерцами, если возьмется за голову и будет играть по-другому. Уверен, что «Зенит» потеряет еще немало очков. Недопустимо сейчас говорить о том, что питерцы уже выиграли чемпионат.

- Какие-то команды начали сезон выше ожидаемого?

- Нет. «Акрон» поднялся из ФНЛ, но выше головы он пока не прыгает. Так что пока все по плану.

- А «Химки» на шестом месте – это не сюрприз для вас?

- Это тоже нормально. Они еще не играли с сильными соперниками.

- Все ждали, что «Локомотив», потеряв много игроков, в том числе и лидеров, блистать не будут, но команда выглядит неплохо. С чем это связываете?

- Сейчас еще рано что-то анализировать глобально. Лидеры не играли с лидерами.

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- В этом плане показательным будет матч следующего тура, в котором «Зенит» примет «Динамо»?

- Конечно. Хороший матч нам предстоит увидеть. И фаворит в этой игре для меня не так очевиден. Мы же знаем, что в последние годы питерцы очень тяжело играют с этим московским клубом.

- «Спартак» обретает свое новое лицо с приходом Барко. Каков потенциал у этой команды?

- Я не видел ни одного матча «Спартака» в этом сезоне, но, по-моему, лицо у команды осталось то же самое.

Елена Григорьевская

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