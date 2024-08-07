Агент ответил на вопрос о будущем Сутормина

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, высказался на тему будущего игрока. У агента спросили, покинет ли Сутормин «Зенит», учитывая его отсутствие в заявке на сезон Премьер-лиги.

«Надеюсь, что скоро всё узнаете. Пока больше добавить нечего», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 30-летнего Сутормина с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Вторую часть прошлого сезона футболист на правах аренды провёл в «Сочи».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Сутормина в 1,2 миллиона евро.