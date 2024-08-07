Акинфеев: «Без Газзаева не было бы нас»

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем главном тренере команды Валерии Газзаеве. В среду титулованный тренер отмечает свой 70-й день рождения.

«Без Газзаева не было бы нас. Думаю, что никто не раскрыл талантов больше Газзаева. Та команда и тот Газзаев, эмоционально молодой, думаю, что мы сложились как пазл. Поверили, что можем выиграть Кубок УЕФА, что и случилось, я этому очень рад», - цитирует Акинфеева «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Ранее к Валерию Газзаеву по случаю его юбилея обратился ЦСКА. Под руководством Газзаева «армейцы» выиграли Кубок УЕФА в 2005 году, переиграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1. С Газзаевым ЦСКА выиграл и множество других титулов, например, три чемпионата России.

Сейчас ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.