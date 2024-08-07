Хенкенс: «Не удивлён, что Угальде много забивает»

Центральный полузащитник «Ломмеля» Робин Хенкенс в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о высокой результативности своего бывшего одноклубника Манфреда Угальде.

В четырех матчах нынешнего сезона форвард московского «Спартака» забил четыре гола.

— Я видел, что Угальде сейчас много забивает и совсем этому не удивлен. Как я говорил ранее, Манфред очень трудолюбивый и ответственный, ему нужно было время на адаптацию и доверие от тренера и партнеров. Уверен, это только начало его достижений в России, — сказал Хенкенс.

11 августа «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках четвертого тура чемпионата России. Начало — в 20:00 по мск.