Алип рассказал, что его мотивирует в «Зените»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип после продления контракта ответил на вопрос, что его мотивирует после выигрыша всех возможных трофеев в российском футболе.

«Жажда победы – это то, что я чувствую всегда. Я такой человек, который всегда ставит перед собой максимальные задачи и предъявляет к себе самые высокие требования», - цитирует Алипа пресс-служба «Зенита».

24-летний Алип также выразил желание выиграть все трофеи в год столетия «Зенита».

Напомним, что новое трудовое соглашение Нуралы Алипа с «Зенитом» рассчитано до завершения сезона 2027/2028.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 10 августа – против московского «Динамо» на своём поле.