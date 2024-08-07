Алип поделился эмоциями от продления контракта с «Зенитом»

Защитник Нуралы Алип продлил контракт с «Зенитом», о чём было официально объявлено в среду. Казахстанский футболист поделился своими эмоциями после пролонгации трудового договора с питерским клубом до середины 2028 года.

«Эмоции самые положительные! Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие. Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом», - слова Алипа приведены на сайте «Зенита».

Также Алип поблагодарил своих близких за помощь и поддержку. Казахстанец подчеркнул стремление двигаться к новым вершинам.

Всего за «Зенит» Нуралы Алип провёл 64 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол.