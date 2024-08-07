«Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена

Работа «Спартака» по формированию состава команды не завершена. Судя по всему, в ближайший месяц мы ещё увидим в исполнении «красно-белых» трансферы – входящие и исходящие.

Согласно данным Metaratings, «Спартак» сейчас работает над поиском вариантов трудоустройства для атакующего полузащитника Хесуса Медины. Кроме того, «красно-белые» хотят расстаться с полузащитником Кристофером Мартинсом и нападающим Шамаром Николсоном. Спартаковцы хотят осуществить все эти сделки для освобождения мест легионеров в заявочном листе.

Отметим, что в трёх стартовых турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать шесть очков.