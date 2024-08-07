Бубнов ответил, влияет ли на игру «Спартака» отсутствие Промеса и Соболева

Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился комментарием об игре «красно-белых» без Квинси Промеса и Александра Соболева.

По мнению эксперта, отсутствие Промеса и Соболева не сказывается на игре «Спартака», команда выглядит даже лучше.

«Спартак» однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне. Главное — уже есть ресурсы для решения определенных задач, а Станкович не готов на этом останавливаться и ждет новые трансферы», — цитирует Бубнова Sportbox.

После трех туров подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке шесть очков.