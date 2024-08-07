Крайний защитник Александр Эктов перебрался из «Краснодара» в «Пари НН» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

Утверждается, что арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, в договоре прописана опция выкупа Эктова.

— Желаем Александру провести много успешных матчей в составе нашей команды! — написала пресс-служба нижегородцев.

28-летний Эктов выступал за «Краснодар» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров и стал автором трех ассистов.

Стоимость Эктова, по данным Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.