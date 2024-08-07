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«Локомотиву» нужен мастер» — Галактионов

07 Августа 2024 • 15:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Махачкала
10.08 15:00

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о текущем составе команды.

«Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперед и придаст нам большее качество», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что в настоящий момент состав «Локомотива» сбалансирован.

После трех туров «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три зачетных балла.

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