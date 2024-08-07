Инсайдер рассказал, по сколько миллионов рублей получили игроки «Зенита» за чемпионство

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Питерцы нацелены на седьмой подряд титул – тем более что впереди у них год столетия клуба. «Сине-бело-голубые» мощно начали новый чемпионат, выиграв три стартовых матча в общим счётом 13:0.

Между тем, известный инсайдер Иван Карпов в программе «Коммент.Шоу» раскрыл сумму призовых выплат игрокам «Зенита» за прошлое чемпионство. По данным журналиста, каждый футболист «сине-бело-голубых» получил по 50 миллионов рублей.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.