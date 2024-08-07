Агент: «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу

Вильям Д’Авила, агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу, отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Актюркоглу готов продолжить карьеру в «Спартаке».

«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы все еще не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 Актюркоглу забил 15 голов и стал автором девяти ассистов в 54 встречах с учетом всех турниров.

По данным СМИ, покупка Актюркоглу и Кёна может обойтись «Спартаку» в 20 миллионов евро.