Дзагоев рассказал, считает ли Козлова самым талантливым игроком РПЛ

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос, считает ли хавбека «Краснодара» Данилу Козлова самым талантливым молодым игроком РПЛ.

«Я его смотрел. Способный парень, есть какие-то качества. Но не настолько, чтобы назвать его самым талантливым. Дай бог, чтобы я ошибался», — цитируют Дзагоева «Известия».

Текущим летом 19-летний Козлов перебрался в «Краснодар» из «Балтики». В составе кубанского клуба он появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

На данный момент «Краснодар» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка.