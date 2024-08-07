Кён не хочет в «Спартак»

Защитник «Галатасарая» Деррик Кён не хочет играть за московский «Спартак». Об этом сообщает турецкий журналист Чагатай Челик.

Ранее появилась информация, что немецкий футболист продолжит карьеру в «Спартаке».

По данным источника, «Галатасарай» действительно принял предложение «Спартака» по Кёну, но сам защитник не хочет ехать в Россию. Утверждается, что представители Кёна ищут игроку клуб в Германии.

В текущем сезоне футболист уже принял участие в одном матче, сыграв 90 минут в Суперкубке Турции.

Действующий контракт Кёна с «Галатасараем» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.