Байрамян: «Зенит» — самая сильная команда РПЛ»

Атакующий хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о результатах «Зенита».

«Кто сейчас может бороться с «Зенитом» на равных? «Зенит» — самая сильная команда в нашей лиге, вот что я скажу», — приводит слова Байрамяна портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем матче «Зенит» разгромил на своем поле «Ростов» со счетом 5:0.

После трех сыгранных туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке девять баллов.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо». Игра между командами пройдет 10 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.