Жирков хочет вернуться в «Зенит»

Экс-защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, хотел бы он войти в тренерский штаб Сергея Семака в санкт-петербургском клубе.

«У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде (улыбается). Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов», — приводит слова Жиркова портал «РБ Спорт».

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год. За это время он принял участие в 127 матчах во всех турнирах, забил 5 мячей и записал на свой счет 16 результативных передач.

Карьеру футболиста Жирков завершил в 2023 году. Последней его командой были «Химки». В настоящий момент он проходит обучение в тренерской Академии РФС.