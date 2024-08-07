Четвертьфиналист Евро-2024 готов перейти в «Спартак»

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу может перебраться в «Спартак».
Как стало известно Legalbet, 25-летний футболист изменил свое отношение и готов перейти в «Спартак». По данным источника, Актюркоглу хочет выйти из зоны комфорта, отказаться от еврокубков и уехать из Турции. При этом уточняется, что все будет зависеть от условий, которые предложит «Спартак».
Ранее сообщалось, что руководство «красно-белых» предложило «Галатасараю» 20 миллионов евро за двух футболистов.
В минувшем сезоне Актюркоглу появился на поле в 54 играх с учетом всех турниров, забил 15 голов и стал автором девяти ассистов.
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