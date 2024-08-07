«Зенит» объявил о продлении контракта с легионером

«Зенит» порадовал фанатов хорошей новостью. Питерский клуб сообщил о продлении контракта с защитником Нуралы Алипом. Новое трудовое соглашение казахстанского футболиста с чемпионом России последних лет рассчитано до конца сезона 2027/2028.

«Сине-бело-голубые» поздравляют Нуралы с продлением контракта и желают новых успехов и побед!» - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита»

Нуралы Алип выступает за «Зенит» с середины февраля 2022 года после перехода из «Кайрата». С тех пор Алип провёл за питерцев 64 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против московского «Динамо».