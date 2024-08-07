«Спартак» купил Кёна — источник

Защитник «Галатасарая» Деррик Кён продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает журналист Али Наджи Кучука.

Утверждается, что покупка 25-летнего немецкого футболиста обошлась «Спартаку» в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» сделали предложение «Галатасараю» по трансферу Деррика Кёна и Керема Актюркоглу.

Кён выступает за турецкий клуб с февраля 2024 года. За это время он появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость левого защитника составляет шесть миллионов евро.