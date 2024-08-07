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«Спартак» купил Кёна — источник слухи

07 Августа 2024 • 14:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Защитник «Галатасарая» Деррик Кён продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает журналист Али Наджи Кучука.

Утверждается, что покупка 25-летнего немецкого футболиста обошлась «Спартаку» в восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» сделали предложение «Галатасараю» по трансферу Деррика Кёна и Керема Актюркоглу.

Кён выступает за турецкий клуб с февраля 2024 года. За это время он появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость левого защитника составляет шесть миллионов евро. 
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