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Латышонок — об игре Глушенкова: «Это фантастика»

07 Августа 2024 • 14:25 Комментировать
Зенит
5:0
Ростов

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался об игре нападающего команды Максима Глушенкова.

Вратарь признался, что не слышал шуток в адрес Глушенкова из-за его хет-трика в минувшем матче с «Ростовом» (5:0).

— Но то, что он делает, это фантастика, конечно! Очень рад за него, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

По итогам трех сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

10 августа подопечные Сергея Семака примут на своем поле московское «Динамо» в рамках четвертого тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Глушенков Евгений Латышонок ещё теги

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