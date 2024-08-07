Латышонок — об игре Глушенкова: «Это фантастика»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался об игре нападающего команды Максима Глушенкова.

Вратарь признался, что не слышал шуток в адрес Глушенкова из-за его хет-трика в минувшем матче с «Ростовом» (5:0).

— Но то, что он делает, это фантастика, конечно! Очень рад за него, — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

По итогам трех сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

10 августа подопечные Сергея Семака примут на своем поле московское «Динамо» в рамках четвертого тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.