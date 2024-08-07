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В «Динамо» вернулся защитник

07 Августа 2024 • 14:21 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Защитник Фабиан Бальбуэна уже вернулся в расположение московского «Динамо». Как известно, футболист выступил за команду Парагвая на футбольном турнире летних Олимпийских игр. О возвращении Бальбуэны в стан «бело-голубых» рассказал его агент – Агусти Параха.

«Бальбуэна вернулся в расположение клуба», - цитирует агента Sport24.

Стоит сказать, что на футбольном турнире Олимпиады сборной Парагвая удалось преодолеть групповой барьер. Парагвайцы вылетели по итогам четвертьфинала, проиграв Египту по пенальти.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна

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