В «Динамо» вернулся защитник

Защитник Фабиан Бальбуэна уже вернулся в расположение московского «Динамо». Как известно, футболист выступил за команду Парагвая на футбольном турнире летних Олимпийских игр. О возвращении Бальбуэны в стан «бело-голубых» рассказал его агент – Агусти Параха.

«Бальбуэна вернулся в расположение клуба», - цитирует агента Sport24.

Стоит сказать, что на футбольном турнире Олимпиады сборной Парагвая удалось преодолеть групповой барьер. Парагвайцы вылетели по итогам четвертьфинала, проиграв Египту по пенальти.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Зенита».