В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

В прессе появилась информация о том, что «Наполи» интересен атакующий полузащитник Эдуард Сперцян из «Краснодара». Комментарий на этот счёт дал Джованни Манна, который в итальянском клубе занимает должность спортивного директора.

«Интерес к Сперцяну? Это неправда, такого не было», - цитирует функционера Sport24.

Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» Сперцян провёл 113 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 33 гола и 25 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Эдуарда Сперцяна в 20 миллионов евро.