Карпов — о Соболеве: «Лукойлу» важно показать, что со «Спартаком» так поступать нельзя»

Футбольный журналист и блогер Иван Карпов высказался о ситуации с возможным трансфером нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Для «Лукойла» и для «Спартака» принципиально важно показать рынку, что вот так, как делает Саша Соболев, со «Спартаком» поступать нельзя», — заявил Карпов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам инсайдера, агент игрока Павел Андреев очень хочет провернуть сделку по Соболеву, чтобы заработать большую сумму денег, но он попал в ситуацию, где боссы «Лукойла» проявили принципиальность.

Ранее Карпов рассказал, что «Спартак» готов отправить Соболева бегать по кругу до конца контракта.