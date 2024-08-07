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Силкин рассказал, с чем связан провал «Краснодара» на старте сезона эксклюзив

07 Августа 2024 • 13:53 Комментировать

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги старта сезона РПЛ.

- Прошло три стартовых тура РПЛ. Что можно констатировать по их итогам?

- Две команды идут без потерь. Рядом ЦСКА. Будет ли борьба за первое место, зависит только от «Зенита». Если питерцы будут относиться к матчам так, как в прошлом сезоне, им может не хватить очков для чемпионства. А если будут играть так, как сейчас, то они досрочно возьмут золотые медали.  

- Но ведь у любой команды бывают спады.

- Это да, но спады бывают из-за физических кондиций. А когда отношение шапкозакидательское, как было в прошлом году, это другое. Думаю, руководство клуба такого не допустит. В том сезоне «Динамо» было ближе к золотым медалям, чем «Зенит», но, тем не менее, команде Семака хватило ресурсов, чтобы стать чемпионами. 

- Глушенкова, который возглавляет гонку бомбардиров с шестью голами, уже можно называть открытием этого сезона?

- Он и в прошлом году в «Локомотиве» здорово играл. Да, он столько не забивал, но у него и партнеры были другие. А в «Зените», если взять атакующую линию, даже не знаешь, кого держать. Если взять по одному их футболисту и поставить в другую команду, к нему было бы повышенное внимание.  А так как «Зенит» может угрожать со всех сторон, с любой позиции, это складывается в подобные результаты. Такие счета, как 0:5, о чем-то говорят.

- Какие команды начали сезон выше ожидаемого?

- Можно отметить «Химки». Там неплохой подбор футболистов. Видимо, удачный календарь тоже сказался. Хотя матч со «Спартаком» они проиграли.

- С чем связан провал «Краснодара», который в прошлом сезоне боролся за золотые медали?

- Он до сих пор не может прийти в себя после прошлого сезона. Даже взять Кордобу. Он был в сборной, потом вернулся, но это уже не тот Кордоба, который был в прошлом сезоне. Может, повлияло то, что его не отпустили в «Зенит» или что-то еще. Это не важно. Но факт, что он уже не тот. Что касается игры команды, в прошлом сезоне «быки» начали здорово. У них был стопроцентный показатель, и это при том, что ряд клубов потерял очки. В том числе «Зенит». В конце им не хватило ресурса, плюс произошла смена тренера. Это тоже повлияло. «Краснодар» уже не тот, что был в прошлом году.

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- То есть он не будет бороться за первое место?

- Бороться будет. Задачу с него никто не снимал. Но пока у команды нет легкости. На классе она не может обыграть, как это делает «Зенит». Нужно время.

- «Спартак» обретает свое новое лицо с приходом Барко. Каков потенциал у этой команды?

- Время покажет. Сейчас идут крупные победы. Это говорит о том, что в коллективе хорошее настроение. Но где гарантия, что не будет конфликтных ситуаций внутри команды? Это очень выбивает из колеи.

- В этом сезоне «Спартак» интереснее смотрится, чем в прошлом?

- Прошло всего четыре игры. Начало сезона не заладилось. Команда проиграла в Оренбурге. Надо посмотреть, что будет дальше. 

- Есть ли явные аутсайдеры чемпионата?

- Это те клубы, которые вышли в РПЛ. Они сейчас прыгают выше головы, потому что играют на эмоциях. Но потом наступит успокоенность, и все встанет на свои места. Что касается «Крыльев Советов», которые пока не набрали ни одного очка, не считаю их аутсайдерами. Команда поправит ситуацию. Календарь у всех разный. У кого-то он посложнее. Как только пойдут матчи с середняками и аутсайдерами, они наберут очки и смогут опять попортить кровь всем остальным.

Елена Григорьевская

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Зенит Краснодар Динамо Москва Сергей Силкин Максим Глушенков ещё теги
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