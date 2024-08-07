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«Спартак» готов отстранить Соболева до 2026 года слухи

07 Августа 2024 • 13:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев может остаться в клубе до конца контракта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не отпустит Соболева в «Зенит», если не получит предложение в районе 12-15 миллионов евро.

Инсайдер Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что в «Спартаке» готовы к такому повороту событий, что Соболев не захочет играть под руководством Деяна Станковича. В таком случае нападающий будет самостоятельно нарезать круги до самого конца контракта, который истекает летом 2026 года, отметил источник.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Соболева составляет семь с половиной миллионов евро.

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