«Спартак» готов отстранить Соболева до 2026 года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев может остаться в клубе до конца контракта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не отпустит Соболева в «Зенит», если не получит предложение в районе 12-15 миллионов евро.

Инсайдер Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что в «Спартаке» готовы к такому повороту событий, что Соболев не захочет играть под руководством Деяна Станковича. В таком случае нападающий будет самостоятельно нарезать круги до самого конца контракта, который истекает летом 2026 года, отметил источник.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Соболева составляет семь с половиной миллионов евро.