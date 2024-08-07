«Спартак» предложил 20 млн евро за двух игроков «Галатасарая»

Московский «Спартак» нацелен на подписании двух футболистов турецкого «Галатасарая».

Как сообщает телеграм-канал «Инсайд от Москвича», «красно-белые» предложили «Галатасараю» 20 миллионов евро за защитника Деррика Кёна и вингера Керема Актюркоглу.

По данным источника, турецкий гранд принял предложение «Спартака», однако отец Актюркоглу отказался от трансфера, что вызвало проблемы.

В воскресенье, 11 августа, «Спартак» встретится с «Ахматом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.