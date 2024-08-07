ЦСКА обратился к Газзаеву

ЦСКА посредством публикации в социальных сетях обратился к своему бывшему тренеру – к Валерию Газзаеву. В среду, 7 августа, известный специалист отмечает свой 70-й день рождения.

«Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником!» - говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

В качестве тренера ЦСКА Валерий Газзаев выиграл целых ряд трофеев, в частности три титула чемпиона России (2003, 2005, 2006) и Кубок УЕФА (2005).

Отметим, что ЦСКА сейчас занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в субботу, 10 августа, - против «Краснодара».