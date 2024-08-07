Газизов оценил старт махачкалинского «Динамо»

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, высказался о старте команды в сезоне Премьер-лиги.

«Мне нравится отдача ребят и их физическая форма. Впереди ещё много работы. Конечно, хотелось стартовать лучше, но имеем то, что имеем. Мы будем бороться и станем сильнее», - цитирует Газизова Metaratings.

После трёх сыгранных туров махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе два зачётных балла. Команда разошлась миром с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), после чего проиграла «Пари НН» (0:1).

Ближайший матч «Динамо» Махачкала проведёт в субботу, 10 августа, - против «Локомотива» на выезде.